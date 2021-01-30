ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Привычки, разрушающие нашу иммунную систему

30.01.2021 16:51 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Привычки, разрушающие нашу иммунную систему
Иллюстративное фото
На работу нашей иммунной системы оказывают влияние многие факторы. Но одним из самых важных остаётся наш образ жизни, а так же наши повседневные привычки, которые на самом деле могут нанести достаточный вред нашему организму, сообщает издание Eat This, Not That!

Употребление большого количества обработанных продуктов



Диета, состоящая преимущественно из переработанных продуктов и не содержащая свежих фруктов и овощей, может ослабить вашу иммунную систему. Обработанные продукты часто содержат большое количество насыщенных жиров или загружены добавленными сахарами. Избыточное их потребление может привести к хроническому воспалению в организме, которое может облагородить иммунную систему.

Недостаточный сон


Как отмечают эксперты из Гарварда в руководстве этого года, недостаток сна, или отдыха в целом – может препятствовать способности организма бороться с инфекцией. Когда мы спим, высвобождается цитокин (молекула, которая имеет решающее значение для иммунной функции), который помогает бороться с инфекцией. Таким образом, сокращение вашего сна может затем уменьшить количество цитокинов и других важных иммунных клеток.

Алкоголь


Многие из нас с нетерпением ждут бокала вина, виски или пива в конце рабочего дня. Но чрезмерное употребление алкоголя также может негативно повлиять на вашу иммунную систему. Более конкретно, алкоголь может ухудшить или подавить нормальную активность иммунных клеток, говорят Гарвардские эксперты.

Курение сигарет


По данным CDC, курение сигарет может не только нанести вред иммунной системе, сделав ее менее успешной в борьбе с болезнями, но и нарушить ее равновесие, увеличив риск развития ряда аутоиммунных заболеваний.

Игнорирование стресса


Хронический стресс может тихо нанести вред вашей иммунной системе. Стресс, который высвобождает гормон кортизол, может подавлять воспаление, необходимое для активации иммунных клеток и, как отмечают специалисты Гарварда, действия лейкоцитов. Белые кровяные клетки, также известные как лимфоциты, помогают бороться с инфекцией, согласно клинике Кливленда.

Лишний вес


Как отмечают специалисты из Гарварда, наличие ожирения связано с низкодифференцированным хроническим воспалением. Жировая, или жировая, ткань вырабатывает адипоцитокины, которые могут способствовать воспалительным процессам.

“Исследования еще очень ранние, но ожирение также было идентифицировано как независимый фактор риска для вируса гриппа, возможно, из-за нарушения функции Т-клеток, типа белых кровяных телец”, – пишут эксперты.


Хронические заболевания


Это не привычка. Для некоторых людей хронические заболевания, такие как аутоиммунные расстройства, неизбежны, независимо от того, насколько здоровы, что едят и сколько часов в неделю они проводят на тренировках. Очень часто люди рождаются с аутоиммунным заболеванием, которые дают о себе знать в более позднем возрасте. Некоторые из этих расстройств могут атаковать и потенциально выводить из строя иммунные клетки, отмечают Гарвардские эксперты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие из нас с нетерпением ждут бокала вина, виски или пива в конце рабочего дня.
 
Новости дня
Новости разные
 
Петровский о протестах в Беларуси и России, Навальном, ответных санкциях, кто финансирует протесты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by