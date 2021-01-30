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Привычки, разрушающие нашу иммунную систему
Источник материала: UDF
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Употребление большого количества обработанных продуктов
Диета, состоящая преимущественно из переработанных продуктов и не содержащая свежих фруктов и овощей, может ослабить вашу иммунную систему. Обработанные продукты часто содержат большое количество насыщенных жиров или загружены добавленными сахарами. Избыточное их потребление может привести к хроническому воспалению в организме, которое может облагородить иммунную систему.
Недостаточный сон
Как отмечают эксперты из Гарварда в руководстве этого года, недостаток сна, или отдыха в целом – может препятствовать способности организма бороться с инфекцией. Когда мы спим, высвобождается цитокин (молекула, которая имеет решающее значение для иммунной функции), который помогает бороться с инфекцией. Таким образом, сокращение вашего сна может затем уменьшить количество цитокинов и других важных иммунных клеток.
Алкоголь
Многие из нас с нетерпением ждут бокала вина, виски или пива в конце рабочего дня. Но чрезмерное употребление алкоголя также может негативно повлиять на вашу иммунную систему. Более конкретно, алкоголь может ухудшить или подавить нормальную активность иммунных клеток, говорят Гарвардские эксперты.
Курение сигарет
По данным CDC, курение сигарет может не только нанести вред иммунной системе, сделав ее менее успешной в борьбе с болезнями, но и нарушить ее равновесие, увеличив риск развития ряда аутоиммунных заболеваний.
Игнорирование стресса
Хронический стресс может тихо нанести вред вашей иммунной системе. Стресс, который высвобождает гормон кортизол, может подавлять воспаление, необходимое для активации иммунных клеток и, как отмечают специалисты Гарварда, действия лейкоцитов. Белые кровяные клетки, также известные как лимфоциты, помогают бороться с инфекцией, согласно клинике Кливленда.
Лишний вес
Как отмечают специалисты из Гарварда, наличие ожирения связано с низкодифференцированным хроническим воспалением. Жировая, или жировая, ткань вырабатывает адипоцитокины, которые могут способствовать воспалительным процессам.
“Исследования еще очень ранние, но ожирение также было идентифицировано как независимый фактор риска для вируса гриппа, возможно, из-за нарушения функции Т-клеток, типа белых кровяных телец”, – пишут эксперты.
Хронические заболевания
Это не привычка. Для некоторых людей хронические заболевания, такие как аутоиммунные расстройства, неизбежны, независимо от того, насколько здоровы, что едят и сколько часов в неделю они проводят на тренировках. Очень часто люди рождаются с аутоиммунным заболеванием, которые дают о себе знать в более позднем возрасте. Некоторые из этих расстройств могут атаковать и потенциально выводить из строя иммунные клетки, отмечают Гарвардские эксперты.
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Многие из нас с нетерпением ждут бокала вина, виски или пива в конце рабочего дня.
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