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Лукашенко прощупывает почву: рано или поздно политзаключенных придется выпускать

30.01.2021 16:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко прощупывает почву: рано или поздно политзаключенных придется выпускать
Фото: Пул Первого
Что означают категорические слова руководителя страны насчет политической амнистии.

28 января Александр Лукашенко заявил, что политическая амнистия произойдет только, если ему докажут наличие политзаключенных.

«Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Завтра же немедленно помилую. Надо прекратить эту всякую болтовню», – заявил политик.


И добавил:

«Не надо строить иллюзии — политические заключенные, амнистия и так далее».


По данным правозащитников, в Беларуси сегодня насчитывается порядка 220 политзаключенных.

UDF.BY поинтересовался у экспертов: почему Лукашенко поднял тему политзаключенных и что этим хотел сказать.

«Многое зависит от того, каким будет расклад сил по результатам весны»



Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии UDF.BY отметил, что руководитель страны отреагировал на обсуждение перспективы освобождения политзаключенных в прессе.


Лукашенко прощупывает почву: рано или поздно политзаключенных придется выпускать

Фото: dw.com

Спровоцировало обсуждение публикация политиком Юрием Воскресенким списка из более 200 заключенных, которые могли бы рассчитывать на амнистию. Среди них указаны Виктор Бабарико, Мария Колесникова и другие.

«Возможно каким-то образом эта тема будет поднята на Всебелорусском народном собрании в феврале. По крайней мере, ранее говорилось, что такие вопросы там могут обсуждаться. Что касается самих категорических слов Лукашенко, то не думаю, что на них нужно серьезно реагировать. Он прощупывает почву. Это в стиле Лукашенко – сделать громкое заявление и посмотреть, какой будет общественная реакция», – сказал Казакевич.


По его мнению, «вероятность того, что рано или поздно нужно будет прибегать к политической амнистии, очень высокая».

«Это важно для того, чтобы если не нормализовать, то хотя бы провести деэскалацию отношений с Западом, а также сделать разрядку внутри страны», – считает Казакевич.


Но вряд ли это произойдет в ближайшее время.

«Думаю, логика властей такая: пока не время. Потому что протесты только стихли, политическая ситуация очень неустойчивая и напряженная. Поэтому освобождение политзаключенных может быть рассмотрено как слабость власти. Когда ситуация для руководства страны стабилизируется, тогда уже можно будет продемонстрировать милость с позиции силы», – отметил Казакевич.


Вряд ли стоит ожидать освобождения политзаключенных и по той причине, что протестная активность весной может увеличиться.

«Поэтому многое зависит от того, каким будет расклад сил по результатам весны», – полагает Казакевич.


Есть версия, что своим заявлением Лукашенко пригласил Запад к началу диалога. Но политолог это мнение не разделяет.

«Это месседж, направленный на внутреннюю аудиторию. Для внешней делаются другие формулировки («возможно», «может быть») и используются дипломатические и другие каналы», – отметил Казакевич.


«Упершись в стенку, власти начинают отыгрывать»


Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии UDF.BY отметил, что руководитель страны находится в поиске возможности начать диалог с Западом.


Лукашенко прощупывает почву: рано или поздно политзаключенных придется выпускать

Фото: racyja.com

«Для этого ему могут понадобиться политзаключенные и господин Воскресенский. Лично не знаком с ним, но знавшие его люди говорят, что Воскресенского нельзя сегодня воспринимать всерьез, его заявления, инициативы. Это заложник, которого отпустили из СИЗО в обмен на выполнение указаний», – сказал Корнеенко.



Что сдерживает руководство страны от освобождения политзаключенных – ожидание протестов весной?

«Возвращение протестов не стоит связывать с погодой и порой года. Стоит обратить внимание, что пошли выразительные сигналы о проблемах экономики, вызванных политическими причинами», – считает Корнеенко.


По его мнению, те же проблемы в экономике могут принудить власти задуматься об освобождении политзаключенных.

«Такое уже бывало не раз: упершись в стенку, власти начинают отыгрывать. Не знаю, каков запас прочности на данный момент, но показательна ситуация с диалогом между норвежской компанией и «Беларуськалием», руководство которого испугалось разрыва контракта», – сказал Корнеенко.


Лукашенко потребовал определиться, чего не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, «направленных против государства». Какими будут последствия этого решения?

«Законодательные ограничения не способны вызвать любовь к власти. Протесты, пусть даже в скрытой форме, будут обязательно происходить. Но власти не знают других методов кроме как всех окружить, задушить, задавить», – отметил Корнеенко.
 
 
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Почему Лукашенко поднял тему политзаключенных и что этим хотел сказать?
 
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