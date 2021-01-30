|
Лукашенко прощупывает почву: рано или поздно политзаключенных придется выпускать
Источник материала: UDF
Фото: Пул Первого
28 января Александр Лукашенко заявил, что политическая амнистия произойдет только, если ему докажут наличие политзаключенных.
«Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Завтра же немедленно помилую. Надо прекратить эту всякую болтовню», – заявил политик.
И добавил:
«Не надо строить иллюзии — политические заключенные, амнистия и так далее».
По данным правозащитников, в Беларуси сегодня насчитывается порядка 220 политзаключенных.
«Многое зависит от того, каким будет расклад сил по результатам весны»
Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наук Андрей Казакевич в комментарии
Фото: dw.com
Спровоцировало обсуждение публикация политиком Юрием Воскресенким списка из более 200 заключенных, которые могли бы рассчитывать на амнистию. Среди них указаны Виктор Бабарико, Мария Колесникова и другие.
«Возможно каким-то образом эта тема будет поднята на Всебелорусском народном собрании в феврале. По крайней мере, ранее говорилось, что такие вопросы там могут обсуждаться. Что касается самих категорических слов Лукашенко, то не думаю, что на них нужно серьезно реагировать. Он прощупывает почву. Это в стиле Лукашенко – сделать громкое заявление и посмотреть, какой будет общественная реакция», – сказал Казакевич.
По его мнению, «вероятность того, что рано или поздно нужно будет прибегать к политической амнистии, очень высокая».
«Это важно для того, чтобы если не нормализовать, то хотя бы провести деэскалацию отношений с Западом, а также сделать разрядку внутри страны», – считает Казакевич.
Но вряд ли это произойдет в ближайшее время.
«Думаю, логика властей такая: пока не время. Потому что протесты только стихли, политическая ситуация очень неустойчивая и напряженная. Поэтому освобождение политзаключенных может быть рассмотрено как слабость власти. Когда ситуация для руководства страны стабилизируется, тогда уже можно будет продемонстрировать милость с позиции силы», – отметил Казакевич.
Вряд ли стоит ожидать освобождения политзаключенных и по той причине, что протестная активность весной может увеличиться.
«Поэтому многое зависит от того, каким будет расклад сил по результатам весны», – полагает Казакевич.
Есть версия, что своим заявлением Лукашенко пригласил Запад к началу диалога. Но политолог это мнение не разделяет.
«Это месседж, направленный на внутреннюю аудиторию. Для внешней делаются другие формулировки («возможно», «может быть») и используются дипломатические и другие каналы», – отметил Казакевич.
«Упершись в стенку, власти начинают отыгрывать»
Политический деятель Виктор Корнеенко в комментарии
Фото: racyja.com
«Для этого ему могут понадобиться политзаключенные и господин Воскресенский. Лично не знаком с ним, но знавшие его люди говорят, что Воскресенского нельзя сегодня воспринимать всерьез, его заявления, инициативы. Это заложник, которого отпустили из СИЗО в обмен на выполнение указаний», – сказал Корнеенко.
Что сдерживает руководство страны от освобождения политзаключенных – ожидание протестов весной?
«Возвращение протестов не стоит связывать с погодой и порой года. Стоит обратить внимание, что пошли выразительные сигналы о проблемах экономики, вызванных политическими причинами», – считает Корнеенко.
По его мнению, те же проблемы в экономике могут принудить власти задуматься об освобождении политзаключенных.
«Такое уже бывало не раз: упершись в стенку, власти начинают отыгрывать. Не знаю, каков запас прочности на данный момент, но показательна ситуация с диалогом между норвежской компанией и «Беларуськалием», руководство которого испугалось разрыва контракта», – сказал Корнеенко.
Лукашенко потребовал определиться, чего не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, «направленных против государства». Какими будут последствия этого решения?
«Законодательные ограничения не способны вызвать любовь к власти. Протесты, пусть даже в скрытой форме, будут обязательно происходить. Но власти не знают других методов кроме как всех окружить, задушить, задавить», – отметил Корнеенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему Лукашенко поднял тему политзаключенных и что этим хотел сказать?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)