Лукашенко прощупывает почву: рано или поздно политзаключенных придется выпускать

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Фото: Пул Первого

«Завтра будет политическая амнистия, если мне кто-либо покажет хоть одну политическую статью в нашем Уголовном кодексе и что они осуждены или же задержаны, арестованы по политическим мотивам. Завтра же немедленно помилую. Надо прекратить эту всякую болтовню», – заявил политик.

«Не надо строить иллюзии — политические заключенные, амнистия и так далее».

«Многое зависит от того, каким будет расклад сил по результатам весны»







Фото: dw.com

«Возможно каким-то образом эта тема будет поднята на Всебелорусском народном собрании в феврале. По крайней мере, ранее говорилось, что такие вопросы там могут обсуждаться. Что касается самих категорических слов Лукашенко, то не думаю, что на них нужно серьезно реагировать. Он прощупывает почву. Это в стиле Лукашенко – сделать громкое заявление и посмотреть, какой будет общественная реакция», – сказал Казакевич.

«Это важно для того, чтобы если не нормализовать, то хотя бы провести деэскалацию отношений с Западом, а также сделать разрядку внутри страны», – считает Казакевич.

«Думаю, логика властей такая: пока не время. Потому что протесты только стихли, политическая ситуация очень неустойчивая и напряженная. Поэтому освобождение политзаключенных может быть рассмотрено как слабость власти. Когда ситуация для руководства страны стабилизируется, тогда уже можно будет продемонстрировать милость с позиции силы», – отметил Казакевич.

«Поэтому многое зависит от того, каким будет расклад сил по результатам весны», – полагает Казакевич.

«Это месседж, направленный на внутреннюю аудиторию. Для внешней делаются другие формулировки («возможно», «может быть») и используются дипломатические и другие каналы», – отметил Казакевич.

«Упершись в стенку, власти начинают отыгрывать»







Фото: racyja.com

«Для этого ему могут понадобиться политзаключенные и господин Воскресенский. Лично не знаком с ним, но знавшие его люди говорят, что Воскресенского нельзя сегодня воспринимать всерьез, его заявления, инициативы. Это заложник, которого отпустили из СИЗО в обмен на выполнение указаний», – сказал Корнеенко.

«Возвращение протестов не стоит связывать с погодой и порой года. Стоит обратить внимание, что пошли выразительные сигналы о проблемах экономики, вызванных политическими причинами», – считает Корнеенко.

«Такое уже бывало не раз: упершись в стенку, власти начинают отыгрывать. Не знаю, каков запас прочности на данный момент, но показательна ситуация с диалогом между норвежской компанией и «Беларуськалием», руководство которого испугалось разрыва контракта», – сказал Корнеенко.

«Законодательные ограничения не способны вызвать любовь к власти. Протесты, пусть даже в скрытой форме, будут обязательно происходить. Но власти не знают других методов кроме как всех окружить, задушить, задавить», – отметил Корнеенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко прощупывает почву: рано или поздно политзаключенных придется выпускать Почему Лукашенко поднял тему политзаключенных и что этим хотел сказать?

28 января Александр, что политическая амнистия произойдет только, если ему докажут наличие политзаключенных.И добавил:По данным правозащитников, в Беларуси сегодня насчитывается порядка 220 политзаключенных.поинтересовался у экспертов: почему Лукашенко поднял тему политзаключенных и что этим хотел сказать.Директор института «Палітычная сфера» и доктор политических наукв комментарииотметил, что руководитель страны отреагировал на обсуждение перспективы освобождения политзаключенных в прессе.Спровоцировало обсуждение публикация политикомсписка из более 200 заключенных, которые могли бы рассчитывать на амнистию. Среди них указаныи другие.По его мнению, «вероятность того, что рано или поздно нужно будет прибегать к политической амнистии, очень высокая».Но вряд ли это произойдет в ближайшее время.Вряд ли стоит ожидать освобождения политзаключенных и по той причине, что протестная активность весной может увеличиться.Есть версия, что своим заявлением Лукашенко пригласил Запад к началу диалога. Но политолог это мнение не разделяет.Политический деятельв комментарииотметил, что руководитель страны находится в поиске возможности начать диалог с Западом.Что сдерживает руководство страны от освобождения политзаключенных – ожидание протестов весной?По его мнению, те же проблемы в экономике могут принудить власти задуматься об освобождении политзаключенных.Лукашенко потребовал определиться, чего не хватает в законодательстве для надежного выявления и пресечения любых действий, «направленных против государства». Какими будут последствия этого решения?