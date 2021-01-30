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Алкоголь может вызвать немедленные последствия, связанные с болезнью сердца

30.01.2021 16:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Алкоголь может вызвать немедленные последствия, связанные с болезнью сердца
Иллюстративное фото
Ежедневное употребление алкогольных напитков даже в допустимых дозах может стать причиной развития проблем с сердцем. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что алкоголь оказывает немедленное воздействие на сердце у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП), наиболее распространенным опасным для жизни нарушением сердечного ритма. Материалами на данную тему поделилось издание Medical Xpress.

В то время как есть некоторые доказательства того, что умеренное употребление алкоголя может предотвратить сердечные приступы, теперь рандомизированное, двойное слепое клиническое исследование 100 пациентов с нарушением сердечного ритма добавило новые данные о влиянии алкоголя на развитие сердечных заболеваний

В исследовании, опубликованном в январе 2021 в Журнале Американского колледжа кардиологии сообщается, что острый эффект воздействия алкоголя заключается в сокращении времени, необходимого для восстановления определенных клеток сердечной мышцы в левом предсердии после электрической активации и готовности к повторной активации, особенно в легочных венах, которые опорожняются в левое предсердие.

По словам старшего автора исследования Грегори Маркуса, доктора медицинских наук, профессора кафедры кардиологии Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе:

“Несмотря на то, что эпидемиологические исследования обнаружили связь между потреблением алкоголя и развитием диагноза фибрилляции предсердий, наше первое исследование указывает на механизм, с помощью которого фактор образа жизни может резко изменить электрические свойства сердца, чтобы увеличить вероятность аритмии. Те же изменения, вызванные вливанием алкоголя, ранее были связаны с эпизодами ФП в предыдущих компьютерных моделях и исследованиях на животных”.


При фибриляции предсердий нарушается упорядоченное перекачивание крови через предсердия, верхние камеры сердца. В результате предсердия перекачивают кровь неэффективно. Те, кто страдает ФП, могут чувствовать, как сердце трепещет, колотится или пропускает удары. Чаще всего это состояние вызывает усталость, слабость, головокружение, затрудненное дыхание и боль в груди.

Все пациенты проходили плановую стандартную процедуру “катетерной абляции” – наиболее эффективного метода подавления эпизодов фибрилляции предсердий. Эта процедура направлена на устранение электрической связи между легочными венами и левым предсердием, той же самой областью, которая была отмечена при воздействии алкоголя в настоящем исследовании. Для исследования эксперты измерили рефрактерный период, необходимый клеткам для восстановления, прежде чем они снова смогут передавать электрические сигналы, а также скорость передачи сигнала из одной точки в другую внутри сердца. Они также применили стимул, чтобы значительно увеличить вероятность индуцирования транзиторного эпизода фибриляции предсердий.

Скорость электропроводности через верхние камеры существенно не изменялась в исследовании, но по сравнению с плацебо, введение алкоголя приводило к среднему уменьшению 12-миллисекундного рефрактерного периода для тканей в легочной вене, а также уменьшала рефрактерный период в значительно большем количестве участков по всему предсердию. Во время процедуры количество индуцированных эпизодов фибриляции достоверно не различалось между группами инфузии алкоголя и плацебо.

“Мы смогли установить, что существует задержка между изменением электрических свойств, вызванных алкоголем, и повышенной вероятностью развития ФП. Пациенты должны знать, что алкоголь может иметь немедленные последствия, которые, как ожидается, увеличат риск развития аритмий”, – заключает Маркус.
 
 
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Есть доказательства того, что умеренное употребление алкоголя может предотвратить сердечные приступы.
 
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