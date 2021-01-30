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«Как будто девочка 18 лет!». 43-летняя Ольга Орлова в бикини возбудила россиян
Источник материала: UDF
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311/
В инстаграм-аккаунте 43-летней Ольги Орловой появился снимок, на котором она позирует в нежно-розовом бикини. Под кадром знаменитость пояснила, что фото сделано во время ее последнего отпуска, а в настоящий момент она находится в Москве.
Также ведущая «Дома-2» попросила фанатов подкинуть идею для оригинальной фотосессии. Интернет-пользователи тут же принялись делиться вариантами интересной съемки. Однако некоторые поклонники предпочли заострить внимание на снимке экс-солистки группы «Блестящие».
Они одарили знаменитость комплиментами, отметив, что в этом купальнике она весьма привлекательна.
«Шикарно выглядите, как будто девочка 18 лет!», «Выглядишь просто потрясающе! Огонь!», "Отличная фигура», – возбудились фолловеры.
Ольга Орлова. Фото: instagram.com
Напомним, в конце прошлого года Ольга Орлова лишилась работы. Реалити-шоу «Дом-2», ведущей которого она являлась на протяжении трех лет, больше не будут показывать на телеканале ТНТ. Говорят, на съемочной площадке в Подмосковье готовятся к новому телепроекту с тиктокерами и знаменитыми участниками скандальной телестройки.
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Поклонники одарили знаменитость комплиментами.
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