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Видеофакт: Минчане вышли на субботний марш
Источник материала: Партизан
Жители минских улиц Захарова, Пулихова и Антоновская собрались вместе со своими соседями, чтобы провести субботний марш, сообщает телеграм-канал «Баста!».
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Жители минских улиц Захарова, Пулихова и Антоновская собрались вместе со своими соседями, чтобы провести субботний марш, сообщает телеграм-канал «Баста!».
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