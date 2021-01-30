Германия инициирует создание международного механизма преследования виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси





Встреча в МИД Германии. Фото: telegram Павла Латушко.





naviny.by . Руководитель Национального антикризисного управления, бывший дипломат Павел Латушко 28—29 января провел в Берлине встречи с представителями официальных властей Германии, пишет сайт





Как сообщается в телеграм-канале политика, на очередной встрече с госсекретарем МИД Мигелем Бергером Латушко «обсудил подходы к принятию четвертого пакета санкций ЕС против режима Лукашенко, поддержку уничтожаемых режимом независимых СМИ Беларуси».





«Мигель Бергер проинформировал о том, что Германия выступит с инициативой создания международного механизма уголовного преследования лиц, виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси», — говорится в сообщении.





Отдельное внимание собеседники уделили оценке ситуации в Беларуси в контексте отношений с Россией.





«Следующие месяцы будут решающими для будущего Беларуси. Мы по-прежнему твердо поддерживаем всех, кто мужественно протестует ради свободы, верховенства закона и прекращения насилия!» — написал госсекретарь МИД Германии в «Твиттере» по итогам встречи.





С Михаэлем Хармсом, директором Восточной бизнес-ассоциации, было обсуждено экономическое сотрудничество после смены власти и начала строительства новой Беларуси.





«Немецкая сторона проинформировала о том, что практически завершено принятие закона, по которому компании Германии не смогут работать с иностранными предприятиями, где нарушают права человека. Данный подход непосредственно затронет соответствующие предприятия Беларуси, руководство которых нарушает права человека», — сообщается в телеграм-канале Латушко.





Политик также встретился с Маттиасом Люттенбергом, главой службы двусторонних отношений с государствами Восточной Европы в ведомстве канцлера Германии, и Йоханном Вадефулем, депутатом бундестага, заместителем руководителя правящей фракции Христианско-демократического союза в парламенте Германии.