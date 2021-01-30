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Германия инициирует создание международного механизма преследования виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси

30.01.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Берлин заявил, что поддерживает протестующих белорусов.


Встреча в МИД Германии. Фото: telegram Павла Латушко.

Руководитель Национального антикризисного управления, бывший дипломат Павел Латушко 28—29 января провел в Берлине встречи с представителями официальных властей Германии, пишет сайт naviny.by.

Как сообщается в телеграм-канале политика, на очередной встрече с госсекретарем МИД Мигелем Бергером Латушко «обсудил подходы к принятию четвертого пакета санкций ЕС против режима Лукашенко, поддержку уничтожаемых режимом независимых СМИ Беларуси».

«Мигель Бергер проинформировал о том, что Германия выступит с инициативой создания международного механизма уголовного преследования лиц, виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание собеседники уделили оценке ситуации в Беларуси в контексте отношений с Россией.

«Следующие месяцы будут решающими для будущего Беларуси. Мы по-прежнему твердо поддерживаем всех, кто мужественно протестует ради свободы, верховенства закона и прекращения насилия!» — написал госсекретарь МИД Германии в «Твиттере» по итогам встречи.

С Михаэлем Хармсом, директором Восточной бизнес-ассоциации, было обсуждено экономическое сотрудничество после смены власти и начала строительства новой Беларуси.

«Немецкая сторона проинформировала о том, что практически завершено принятие закона, по которому компании Германии не смогут работать с иностранными предприятиями, где нарушают права человека. Данный подход непосредственно затронет соответствующие предприятия Беларуси, руководство которых нарушает права человека», — сообщается в телеграм-канале Латушко.

Политик также встретился с Маттиасом Люттенбергом, главой службы двусторонних отношений с государствами Восточной Европы в ведомстве канцлера Германии, и Йоханном Вадефулем, депутатом бундестага, заместителем руководителя правящей фракции Христианско-демократического союза в парламенте Германии.
 
 
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