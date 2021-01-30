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Как отучить ребенка спать с родителями
30.01.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребенок среди ночи просится в родительскую кровать? Как поэтапно перейти от совместного сна к раздельному и отселить ребенка в его кровать. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога.
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3:00 С какого возраста можно отселять детей в отдельную кровать/комнату
5:30 Как узнать, готов ли ребенок спать отдельно или ещё нет (и готовы ли родители)
7:35 Какие есть алгоритмы бережного отселения
10:15 Как научить ребенка засыпать без взрослого рядом
12:00 Как победить страхи темноты и чудовищ под кроватью
14:45 В каких случаях в процессе отселения можно укладывать малыша рядом с собой
16:25 Есть ли разница, кто отселяет ребенка: мама, папа, бабушка, дедушка или няня?
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Рано или поздно всем родителям придется столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям...
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