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Как отучить ребенка спать с родителями

30.01.2021 17:15 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Подкаст "Это надолго". Как отучить ребёнка спать с родителями

Как справиться с детским страхом темноты? Как реагировать, если ребенок среди ночи просится в родительскую кровать? Как поэтапно перейти от совместного сна к раздельному и отселить ребенка в его кровать. Об этом Настя и Лина спрашивают Татьяну Чхиквишвили, руководителя онлайн-программ центра BabySleep, консультанта по детскому сну и психолога. 

© CC0 / Pixabay / Gerd Altmann
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3:00 С какого возраста можно отселять детей в отдельную кровать/комнату

5:30 Как узнать, готов ли ребенок спать отдельно или ещё нет (и готовы ли родители)

7:35 Какие есть алгоритмы бережного отселения

10:15 Как научить ребенка засыпать без взрослого рядом

12:00 Как победить страхи темноты и чудовищ под кроватью

14:45 В каких случаях в процессе отселения можно укладывать малыша рядом с собой

16:25 Есть ли разница, кто отселяет ребенка: мама, папа, бабушка, дедушка или няня?

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Рано или поздно всем родителям придется столкнуться с не самой очевидной, но сложной задачей — переходом от совместного сна к раздельному. С какого возраста детям...
 
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