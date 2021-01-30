|
В Минске задержан администратор районных телеграм-чатов. Его обвиняют в организации дворовых маршей
Источник материала: Onliner
Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего администратора двух районных телеграм-чатов — «Жудро-суседзi» и «Тарасово». На него составили административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщает
«Молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал ее гражданам, лично наносил изображения „змагарского“ толка на объекты городской инфраструктуры», — уточняет пресс-служба МВД.
В настоящее время оперативники проводят сбор и документирование всех фактов противоправной деятельности мужчины. В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику, бчб-символику, шесть баллонов краски и более 4000 агитационных листовок.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего администратора двух районных телеграм-чатов — «Жудро-суседзi» и «Тарасово». На него составили административный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)