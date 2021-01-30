В Минске задержан администратор районных телеграм-чатов. Его обвиняют в организации дворовых маршей

Источник материала: Onliner

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего администратора двух районных телеграм-чатов — «Жудро-суседзi» и «Тарасово». На него составили административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщает МВД .

«Молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал ее гражданам, лично наносил изображения „змагарского“ толка на объекты городской инфраструктуры», — уточняет пресс-служба МВД.

В настоящее время оперативники проводят сбор и документирование всех фактов противоправной деятельности мужчины. В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику, бчб-символику, шесть баллонов краски и более 4000 агитационных листовок.