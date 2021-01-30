ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске задержан администратор районных телеграм-чатов. Его обвиняют в организации дворовых маршей

30.01.2021 17:21 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего администратора двух районных телеграм-чатов — «Жудро-суседзi» и «Тарасово». На него составили административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях, сообщает МВД.

«Молодой человек организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал ее гражданам, лично наносил изображения „змагарского“ толка на объекты городской инфраструктуры», — уточняет пресс-служба МВД.

В настоящее время оперативники проводят сбор и документирование всех фактов противоправной деятельности мужчины. В ходе обыска у него изъяли компьютерную технику, бчб-символику, шесть баллонов краски и более 4000 агитационных листовок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего администратора двух районных телеграм-чатов — «Жудро-суседзi» и «Тарасово». На него составили административный...
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менску ГУБАЗіК затрымаў адміністратара телеграм-чатаў
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by