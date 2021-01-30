Минздрав в 15 раз занижает данные о смертности от COVID-19 в Беларуси?

Источник материала: Салiдарнасць

К такому мнению пришли ученые Израиля и Германии, проведя исследование смертности от COVID-19.

Авторы Ариэль Карлински из Еврейского университета в Иерусалиме и Дмитрий Кобак из Института офтальмологических исследований в Германии, проанализировали доступные данные о смертности за 2020 год в 77 странах мира и вычислили на сколько увеличилась смертность по сравнению с данными в период 2015-2019 гг.

Ученым удалось получить точные данные о смертности в Беларуси до 30 июня 2020 года. Авторы исследования утверждают, что по состоянию на 30 июня 2020 г. в Беларуси от COVID-19 скончались 5 800 человек. Официально Минздрав РБ тогда сообщал о 400 погибших.

Смертность в Беларуси выросла на 5%, что может свидетельствовать о том, что Министерство здравоохранения Беларуси занижает официальные данные о смертности от COVID-19 в 14,7 раз.

«Такие большие коэффициенты недоучета убедительно свидетельствуют о намеренном неправильном диагнозе или занижении смертности от COVID-19», — считает Александр Кобак.

Больше, чем белорусский Минздрав занижают данные только в Узбекистане, где разница между официальными и полученными данными расходится в 30 раз, отмечают авторы издания.

С исследованием можно ознакомиться тут .