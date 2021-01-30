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Латушко с «удовольствием» ответил на претензию «гражданина» Лукашенко: «Время наглого вранья уходит»

30.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Руководитель НАУ объяснил, почему никто в Беларуси не признает легитимности Всебелорусского собрания, которое назвал «антинародным сборищем».

Павел Латушко построил свое выступление в виде ответов на недавнюю тираду Лукашенко, который раскритиковал альтернативный Сход. И объяснил, почему не признает Всебелорусское собрание.

«Уже больше месяца мы ведем активную кампанию против т.н. «Всебелорусского собрания». И результаты налицо: белорусы его открыто осуждают и активно пишут заявления в госорганы, заводы публикуют открытые письма о его непризнании, а режим пытается постфактум его узаконить, — отмечает Павел Латушко. — Теперь и сам бывший президент вступился за донорский орган своей псевдолегитимности и разразился тирадой критики в наш адрес».

Вот подробный видеоответ руководителя НАУ:

 
 
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Он объяснил, почему никто в Беларуси не признает легитимности Всебелорусского собрания, которое назвал «антинародным сборищем».
 
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