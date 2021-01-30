Источник материала: Хартия'97

Экономист: Пекин не будет вписываться за официальный Минск 2 30.01.2021, 17:16

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Лукашенко не стоит ждать поддержки от Китая.

Белорусский экономист Лев Марголин прокомментировал для сайта udf.by взаимоотношения официального Минска и Пекина. Эксперт считает, что «Пекин не будет вписываться за белорусские власти».

«Лукашенко, конечно, очень хочется выдать этот разговор за поддержку режима. Он постарается показать, что не только на одну Россию он опирается, что не все отвернулись от него. Но Китай в таких вопросах достаточно осторожен, хотя и консервативен. Для Китая как для недемократической страны не столь важно, каким образом Лукашенко в очередной раз оказался у власти. Для него важно, что у него полномочия главы государства и властные ресурсы», – сказал Марголин.

По возможности КНР будет сохранять нейтралитет в отношении ситуации в Беларуси.

«Китай будет поддерживать статус-кво, но это не значит, что Пекин будет вписываться за официальный Минск или отстаивать его интересы, как это иногда делает Россия. Вместе с тем Китай на голосованиях в Совете безопасности ООН или других международных органах не будет поддерживать осуждающие резолюции в отношении режима», – считает Марголин.

– Какую выгоду Лукашенко может извлечь из отношений с КНР?

– В практическом смысле признание со стороны Китая мало что дает. Не следует ожидать, что завтра Пекин выдаст режиму Лукашенко очередные кредиты.

– Руководители стран обсуждали по телефону в том числе судьбу проекта «Великий камень». Как следует оценивать его на сегодняшний день, есть ли перспективы у проекта?

– Индустриальный парк потихонечку развивается, но значимых прорывов нет и, думаю, ожидать их в ближайшее время не приходится. Возможно появится еще 2-3 китайских инвесторов, но, чтобы туда пришли крупные компании, инвесторы из Европы и США, должна поменяться политическая ситуация. В нынешней политической ситуации ни в «Великий камень», ни в Беларусь в целом никто из значимых инвесторов не придет.

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