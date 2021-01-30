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Свободные спортсмены проведут благотворительный забег в поддержку белорусов.

30.01.2021 17:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Свободные спортсмены проведут благотворительный забег в поддержку белорусов.

  • 30.01.2021, 16:47
Свободные спортсмены проведут благотворительный забег в поддержку белорусов.

Принять участие может каждый.

Белорусский фонд спортивной солидарности проведет благотворительный забег в поддержку белорусов. Он пройдет с 1-го по 10-е февраля. Принять участие может каждый независимо от местоположения и часового пояса. Все вырученные средства будут направлены на оказание помощи репрессированным спортсменам. Центральным событием марафона станет 7-е февраля – Международный день солидарности с Беларусью. Главная и единственная дистанция марафона – 2334 метра, сообщает «Трибуна».

«Каждый день и каждое воскресенье вот уже 7 месяцев белорусы требуют перемен. Эта борьба за свободу напоминает марафон – одну из самых изнуряющих дистанций в легкой атлетике. Марафон, как правило, бегут подготовленные и тренированные спортсмены, но сдаться на полпути хотя бы раз хотелось даже самым амбициозным из них.

Белорусов никто ни к каким марафонам не готовил, но мы на дистанции с 9-го августа 2020-го. За это время в стране через тюрьмы прошли 33 000 мирных граждан, еще тысячи уехали или бежали, 220 человек признаны политическими заключенными, произошло, как минимум, 9 убийств. Будни нашего марафона – это когда дети играют в ОМОН, а взрослые гуглят новости о строительстве в Беларуси первого концлагеря. Сегодня белорусы не могут «гонять во всю мощь» – неосторожное слово, комментарий в соцсетях и даже цвет одежды приравниваются к преступлениям. Чтобы поддержать народ-чемпион, Фонд спортивной солидарности инициирует благотворительный забег #MARATHONFORFREEDOM.

Свободные Спортсмены и Фонд спортивной солидарности приглашают всех, кто разделяет наши ценности и считает, что в основе человеческой жизни – уважение, присоединиться к Марафону Свободы и пробежать дистанцию 2334 метра для беларусов.

23.34 — это статья о нарушении организации или проведения массовых мероприятий. Статья, по которой задерживают без причины, дают «сутки» и штрафы, бьют и издеваются. По которой практически у каждого был осужден родственник, знакомый, друг или коллега по работе. И это статья, которой в новой Беларуси быть не должно, потому что само ее существование нарушает Конституцию.

Марафон Свободы пройдет с 1-го по 10 февраля. Бежать можно в любой день, в любое время.

Для того, чтобы принять участие в забеге, необходимо:

зарегистрироваться на сайте www.marathonforfreedom.org

оплатить символический взнос – от €10 (сумма может быть больше)

Все вырученные средства поступят на счет Белорусского фонда спортивной солидарности. Мы помогаем атлетам и специалистам, репрессированным за свою гражданскую позицию, уволенным из национальных сборных, а также финансируем подготовку свободных спортсменов к Олимпийским играм в Токио.

Далее на электронную почту, указанную при регистрации, придет письмо, в котором будет указан стартовый номер участника.

В день забега отправляемся на дистанцию. Отмотав километры, делаем селфи, размещаем фото в своих соцсетях с номером и указываем хэштэг забега #MARATHONFORFREEDOM

Белорусам очень нужна поддержка сегодня, чтобы завтра финишировать свободными!», – говорится в сообщении фонда.

В забеге примут участие Елена Левченко, Екатерина Снытина, Виталий Гурков, Сергей Скиба, Артур Удрис, Александра Герасименя.

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