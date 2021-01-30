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Братство Дворца
Источник материала: Хартия'97
Братство Дворца
Все это было бы смешно и пошло, если бы не одно обстоятельство.
Три недели терпел и крепился Аркадий Ротенберг,
Ведь и состояние его личное не столь велико — не намного превышает стоимость самого дворца. То есть вложился мужик.
Все это было бы смешно и пошло, если бы не одно обстоятельство.
Выбор Ротенберга — большая политтехнологическая ошибка. Или находка. Поскольку неизбежно вызовет взрыв антисемитских настроений. Это традиционная, веками в России испытанная канализация народного возмущения.
Николай Сванидзе,
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Все это было бы смешно и пошло, если бы не одно обстоятельство.
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