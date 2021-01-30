Таксисту, которого в августе избил ОМОН, отказали в начале уголовного дела

Алексей Лапа и бумага об отказе в возбуждении уголовного дела из СК / Блог Гродно s13





сообщает "Блог Гродно s13". В СК ответили, что в деянии отсутствует состав преступления,"Блог Гродно s13".





Таксиста достали из машины и избили 11 августа — после того, как пытаясь он вместе с пассажирами пытался уехать от места протестов. Лапе уже провели две операции. Причём первая проходила, когда он буквально был в наручниках.





По версии силовиков, пытаясь избежать задержания, таксист наехал на одного из бойцов ОМОН. Тот упал на ладони, ушиб колено и локонь. Против Алексея Лапы сразу же начали уголовное дело за насилие, применённое к сотруднику правоохранительных органов.