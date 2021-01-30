BYPOL: Белорусских солдат хотят отправить на войну в Сирию за $2 000.

Источник материала: Салiдарнасць

Инициатива BYPOL сообщила , что в сентябре 300 белорусских солдат собираются откомандировать в Сирию для организации патрулирования территорий.

Офицеры, которые могут быть задействованы в отправке, в данный момент пытаются уволиться или перевестись в другие подразделения, сообщает инициатива. Ведь в Сирии продолжают вестись активные боевые действия и там каждый день умирают десятки людей.

Утверждается, что контрактникам обещают около $2000 долларов в месяц.

Инициатива сообщает, что Командование Сил специальных операций через своих идеологов уже якобы начало активную пропагандистскую компанию по вербовке в миротворцы солдат-срочников.

Правда, пока не до конца понятно, будет ли это полноценная контрактная служба, где люди смогут сделать самостоятельно выбор, ехать туда или нет. Или же это будет принудительное отправление.

Отметим, что согласно законодательству Республики Беларусь, участие в военных действиях в других странах считается наёмничеством, за что могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 133 УК РБ. Ответственность несут и те лица, которые занимаются вербовкой наших граждан для участия в противостояниях в других странах — ст. 132 УК РБ.