ГУБОПиК задержал администратора двух районных чатов: это доктор Сергей Бровка

Сергей Бровка / Пресс-служба МВД





Бровку задержали 29 декабря, обстоятельства пока неизвестны. Он человек с активной гражданской позицией: говорит, что сразу после выборов начал участвовать в протестных шествиях, а потом и в районных маршах.



