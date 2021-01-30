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Гомельчанин шестой день голодает в СИЗО
Источник материала: Партизан
Житель Гомеля Игорь Кравченко уже шесть дней голодает в изоляторе Буда-Кошелёво. Он не согласен с несправедливым, по его мнению, задержанием и арестом на 15 суток.
Игорь Кравченко / flagstok.info
О голодовке со ссылкой на гомельчанку, которая также отбывает 15-суточный арест в будо-кошелёвском изолаторе и прислала открытку друзьям,
В РОВД Буда-Кошелёво журналистам сообщили, что Кравченко отказывается от еды, но "это его право".
Игорь Кравченко был задержан в минувшие выходные в Бобруйске, где он гостил у родственников. В конце прошлой недели в Бобруйске прошли массовые аресты и обыски.
В понедельник, 25 января, Кравченко был арестован Советским районным судом Гомеля на 15 суток. Ни один из желающих не смог попасть на заседание. В канцелярии суда позже рассказали, что он был осужден по статье 23.34 КоАП — за участие в несанкционированном митинге. Но где, когда и что там делал гомельчанин — не рассказали.
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Житель Гомеля Игорь Кравченко уже шесть дней голодает в изоляторе Буда-Кошелёво. Он не согласен с несправедливым, по его мнению, задержанием и арестом на 15 суток.
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