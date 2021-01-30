Гомельчанин шестой день голодает в СИЗО

Игорь Кравченко / flagstok.info





пишет радио "Свобода". Факт голодовки подтвердил недавно освобожденный из-под стражи житель Буда-Кошелёво. О голодовке со ссылкой на гомельчанку, которая также отбывает 15-суточный арест в будо-кошелёвском изолаторе и прислала открытку друзьям,радио "Свобода". Факт голодовки подтвердил недавно освобожденный из-под стражи житель Буда-Кошелёво.





В РОВД Буда-Кошелёво журналистам сообщили, что Кравченко отказывается от еды, но "это его право".





Игорь Кравченко был задержан в минувшие выходные в Бобруйске, где он гостил у родственников. В конце прошлой недели в Бобруйске прошли массовые аресты и обыски.





В понедельник, 25 января, Кравченко был арестован Советским районным судом Гомеля на 15 суток. Ни один из желающих не смог попасть на заседание. В канцелярии суда позже рассказали, что он был осужден по статье 23.34 КоАП — за участие в несанкционированном митинге. Но где, когда и что там делал гомельчанин — не рассказали.