Вадим Можейко: Наивная попытка Лукашенко вернуться в прошлое обречена на провал

Лукашенко снова поразил публику своими заявления: политзаключенных в Беларуси нет, президентами рождаются, а «около 6 млн человек проголосовали за действующую власть, за действующего президента». В общем, много он наговорил 28 января на совещании по вопросам совершенствования законодательства.





«Белорусский партизан» попросил аналитика Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадима Можейко отрефлексировать на все эти заявления.





- Лукашенко хозяин своему слову: захотел дал, захотел – забрал. Он неоднократно заявлял, что в Беларуси нет политзаключенных, но впоследствии торговал политзаключенными, которых нет. Лукашенко всегда делает противоречивые заявления, чтобы иметь возможность их переиграть, сказать: я же говорил, политзаключенных у нас нет, или в интересах гуманности я освободил заключенных.





- В каком свете следует рассматривать заявления Лукашенко об ужесточении законодательства?





- Мне кажется, Лукашенко очень стремится вернуться к нормальности – последние полгода Беларусь существует в необъявленном чрезвычайном положении. Помните, как Лукашенко напутствовал прокуроров своим знаменитым «иногда не до законов»? Возвращение к нормальности – это единственный шанс для него вернуться в прошлые времена. Однако нормальность – не значит изменить свое поведение, а просто переписать законы, чтобы узаконить все ненормальные практики. Это мы уже наблюдаем на примере того, как бело-красно-белые флаги на балконах превращаются в «пикеты», то же самое происходит и с другими незаконными процедурами.





- Просто загнать все незаконные действия власти в рамки закона? Причем задним числом?





- Даже не столько задним числом, сколько на будущее. Лукашенко так себе представляет возвращение в нормальность. Такая наивная попытка властей вернуться в прошлое, которая обречена на провал, потому что у него машины времени нет.





- Заявление про 6 миллионов белорусов, проголосовавших за Лукашенко - это из какой области? Сама Ермошина называла цифру в 4,8 миллиона избирателей.





- Это из той же оперы, что и рассказы Лукашенко о письмах белорусов, которые требуют от него оставаться президентом. Такой приятный информационный вакуум, в котором и самому хочется верить в то, что все его любят, все за него проголосовали. Лукашенко вслух проговаривает свои желания и сам себя убеждает в том.





- Приходилось слышать обвинения в адрес его ближайшего окружения, что именно оно заключило Лукашенко в такой розовый мыльный пузырь.





- Лукашенко как человек доинтернетовской эпохи, но живущий в то время, когда вся политика в Беларуси именно в интернете и происходит, действительно стал заложником своего окружения и останется им. Как человек, не читающий телеграм-каналы, может знать о настроениях людей? Но в данном случае это как раз тот случай, когда: меня обманывать не сложно, я сам обманываться рад. Дело не в том, что плохие люди в его окружении лишили Лукашенко доступа к информации, скорее всего, он сам окружил себя людьми, которые поставляют «приятную» для него информацию. Мне кажется, Лукашенко сам себе создал информационный вакуум: ему в нем комфортно.





- Похоже, политика закручивания гаек будет продолжаться? Иначе как изобразить всеобщее счастье и благоденствие?





- Естественно. Лукашенко по-другому и не умеет вести политику. Запугивание и репрессии – это центральный стержень политики Лукашенко, а любая либералимзация – вынужденная, совершаемая через силу. Именно поэтому он выстроил более простую политическую систему даже по сравнению с Россией – без лишних изысков. Репрессии и давление – а что еще от Лукашенко можно было ожидать?



