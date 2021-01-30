Две тысячи дорог Гродненской области - бесхозные: не финансируются, не обслуживаются, не ремонтируются

Источник материала: Tut.by

КГК по Гродненской области области установил, что из 7 тысяч улиц и дорог области, расположенных в сельских населенных пунктах, около 2 тысяч являются бесхозными: не имеют балансодержателей, не обслуживаются и не ремонтируются на постоянной основе. Об этом сообщает «Лидская газета».





Не состоящие на балансе улицы не учитываются при формировании расходов бюджета — и средства на их содержание не предусматриваются и не выделяются. В то же время в отдельных сельских населенных пунктах остро стоит вопрос необходимости ремонта и содержания дорог.

Райисполкомам поручили провести инвентаризацию всех улиц и дорог на селе и поставить неучтенные (бесхозные) улицы на баланс специализированных организаций с обеспечением их должного содержания, а также ремонта при необходимости.