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Две тысячи дорог Гродненской области - бесхозные: не финансируются, не обслуживаются, не ремонтируются

30.01.2021 18:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

КГК по Гродненской области области установил, что из 7 тысяч улиц и дорог области, расположенных в сельских населенных пунктах, около 2 тысяч являются бесхозными: не имеют балансодержателей, не обслуживаются и не ремонтируются на постоянной основе. Об этом сообщает «Лидская газета».


Не состоящие на балансе улицы не учитываются при формировании расходов бюджета — и средства на их содержание не предусматриваются и не выделяются. В то же время в отдельных сельских населенных пунктах остро стоит вопрос необходимости ремонта и содержания дорог.

Райисполкомам поручили провести инвентаризацию всех улиц и дорог на селе и поставить неучтенные (бесхозные) улицы на баланс специализированных организаций с обеспечением их должного содержания, а также ремонта при необходимости.

 
 
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КГК по Гродненской области области установил, что из 7 тысяч улиц и дорог области, расположенных в сельских населенных пунктах, около 2 тысяч являются бесхозными.
 
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