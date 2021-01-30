Источник материала: Хартия'97

Bellingcat расследует гибель двух сотрудников Российского антидопингового агентства 2 30.01.2021, 18:12

Они умерли с разницей в 10 дней.

Журналист Христо Грозев из Bellingcat заявил, что занимается расследованием гибели в феврале 2016 года двух бывших сотрудников Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые входили в его руководство.

Об этом он рассказал в эфире российского телеканала «Дождь» .

«Мы этим занимаемся», — сказал Грозев.

Он отметил, что команда Bellingcat не очень большая, поэтому они работают последовательно, а не одновременно по всем случаям.

«Поэтому по каждому [случаю], в которых у нас есть уверенность, мы должны собрать убедительные доказательства и публиковать это. Даже по тем [покушениям], которые случились в Москве, можно доказать с высокой степенью вероятности, что эта группа [из ФСБ] имела причастность к убийству. На основе того, что эта группа следила за ними при каждой или большом количестве поездок по стране. Если по этим двум [сотрудникам РУСАДА] такое слежение есть, то мы сможем это опубликовать», — рассказал журналист.

Речь идет о смертях бывшего председателя исполнительного совета РУСАДА Вячеслава Синева 3 февраля и бывшего исполнительного директора агентства Никиты Камаева 14 февраля 2016 года.

В ноябре 2015 года WADA опубликовало результаты расследования, в котором говорилось, что в России поддерживают допинг на государственном уровне. Через месяц руководство РУСАДА в полном составе ушло в отставку, а главу Московской лаборатории Григория Родченкова отстранили от работы. Он бежал на Запад, а в интервью The New York Times утверждал, что один из его знакомых в правительстве предупредил, будто в Москве готовят его «самоубийство».

Синев умер 3 февраля 2016 года, Камаев — 14 февраля. Глава РУСАДА Юрий Ганус через некоторое время говорил, что «два человека просто так не могут уйти из жизни». Григорий Родченков в интервью The New York Times утверждал, что один из его знакомых в правительстве предупредил, что в Москве готовят его «самоубийство».

27 января Bellingcat и The Insider (опубликовали https://charter97.org/ru/news/2021/1/29/409409/) расследование об убийствах журналиста Тимура Куашева, активиста Руслана Магомедрагимова и лидера движения «Новая Россия» Никиты Исаева. Они утверждают, к их смерти причастны офицеры ФСБ, которые, предположительно, совершили покушение на политика Алексея Навального.

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