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Чьих будете?
Источник материала: Хартия'97
Чьих будете?
Просто реши для себя.
Просто реши для себя: ты на стороне тех, которые убивают, или тех, кого убивают?
Ты за тех, кто бьет людей, или за тех, кого бьют?
За тех, кто травит, или за тех, кого травят?
А если не можешь определиться, значит тебя устраивает, что в нашей стране бьют, убивают и травят.
***
Когда я слышу, как врачи, учителя, омоновцы, пряча глаза, говорят: «Мы люди подневольные…», мне хочется спросить в ответ: «Чьих будете?...»
Без обид.
Евгений Ройзман,
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