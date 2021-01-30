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Хачериди заявил, что покинул брестское «Динамо»: «Клуб еще остался должен приличную сумму»

30.01.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

33-летний украинский защитник Евгений Хачериди сообщил, что расстался с брестским «Динамо».

Футболист подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что стороны должны еще уладить все нюансы при расторжении контракта. Клуб еще не до конца рассчитался с Хачериди.

– Я покинул «Динамо-Брест». Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим, что будет дальше.

– Брестское «Динамо» с вами полностью рассчиталось?

– Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.

– Обещают погасить задолженность?

– Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.

– Если не получится, то пойдете в суд?

– Все возможно, – сказал Хачериди.

Напомним, футболист пополнил ряды брестчан в январе прошлого года, подписав двухлетний контракт. Ранее сообщалось о том, что зарплата украинца в «Динамо» составляла 450 тыс в год (37,5 тыс в месяц).

Всего защитник провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и завоевал Суперкубок Беларуси.
 
Теги: Брест
 
 
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33-летний украинский защитник Евгений Хачериди сообщил, что расстался с брестским «Динамо».
 
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