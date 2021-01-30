Хачериди заявил, что покинул брестское «Динамо»: «Клуб еще остался должен приличную сумму»

Футболист подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что стороны должны еще уладить все нюансы при расторжении контракта. Клуб еще не до конца рассчитался с Хачериди.





– Я покинул «Динамо-Брест». Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим, что будет дальше.





– Брестское «Динамо» с вами полностью рассчиталось?





– Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.





– Обещают погасить задолженность?





– Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.





– Если не получится, то пойдете в суд?





– Все возможно, – сказал Хачериди.





Напомним, футболист пополнил ряды брестчан в январе прошлого года, подписав двухлетний контракт. Ранее сообщалось о том, что зарплата украинца в «Динамо» составляла 450 тыс в год (37,5 тыс в месяц).





Всего защитник провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и завоевал Суперкубок Беларуси.