Латушко ответил на критику со стороны Лукашенко и восхитил пользователей соцсетей









YouTube-канале. Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко отреагировал на высказывания Александра Лукашенко по поводу того, что участники НАУ развернули информационную кампанию по Всебелорусскому народному собранию. Соответствующее видеообращение опубликовано на его





В частности, Лукашенко недавно заявил, что собрание будет уже шестым, оно всегда давало эффект. Латушко, в свою очередь, напомнил, что участникам этого собрания вручают различные бонусы.





– Конечно же, эффект был в форме принятых бонусов и подарков, кожаных саквояжей (так необходимых чиновникам), планшетов (наверное, чтобы читать демократические Telegram-каналы) и коллекционных часов, – сказал Латушко.





При этом он отметил, что в этот раз все гораздо серьезнее, поскольку это уже не будет просто собрание за счет налогоплательщиков.





– Планируется ни много ни мало – изменение нашей многострадальной Конституции, – заявил глава НАУ.





Он также прокомментировал озвученные Лукашенко данные о том, что против него на выборах проголосовало всего полмиллиона белорусов, а около шести миллионов были за него.





– Согласно официальным данным ЦИК, в 2020-м году на выборах проголосовало 5 миллионов 800 тысяч человек. Из них, как утверждает сейчас гражданин Лукашенко, шесть миллионов проголосовало за него, еще 500 тысяч против, – сказал Латушко, добавив, что таким странным образом и считались голоса на выборах.





За несколько часов с момента опубликования это видеообращение Латушко посмотрели несколько тысяч пользователей, ролик набрал больше тысячи лайков, подписчики оставили многочисленные комментарии, в которых поблагодарили политика за работу.



