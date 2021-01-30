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Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет
30.01.2021 19:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Что означают слова "экрю", "жиразол" и "бланжевый"? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы? В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным?
Как это по-русски ― подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
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Русский язык богат на слова, передающие разные названия светлых тонов. Пока города укрыты цветом "московской метели", говорим "о ста оттенках белого".
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