Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Экрю, кипень, бедро испуганной нимфы: сотни способов выразить белый цвет

Что означают слова "экрю", "жиразол" и "бланжевый"? Какого цвета мятая ткань, карельский туман и бедро испуганной нифмы? В чем разница между меловым, землистым, лунным и кипенным?

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