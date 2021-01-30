Хачериди заявил, что покинул брестское «Динамо», а клуб остался ему должен «приличную сумму»

Источник материала: Tut.by

33-летний украинский защитник Евгений Хачериди сообщил , что ушел из брестского «Динамо», но пока с ним не решены все финансовые вопросы.



Фото: ФК "Динамо" (Брест)

Футболист подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что стороны должны еще уладить все нюансы при расторжении контракта. Клуб еще не до конца рассчитался с Хачериди.

– Я покинул «Динамо-Брест». Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим, что будет дальше.

– Брестское «Динамо» с вами полностью рассчиталось?

– Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.

– Обещают погасить задолженность?

– Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.

– Если не получится, то пойдете в суд?

– Все возможно, – сказал Хачериди.

Напомним, футболист приехал в Брест в январе прошлого года, подписав двухлетний контракт. По данным «Футбол 24», Хачериди зарабатывал в брестском «Динамо» 20 тысяч долларов в месяц.

Всего защитник провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и завоевал Суперкубок Беларуси.