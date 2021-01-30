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Хачериди заявил, что покинул брестское «Динамо», а клуб остался ему должен «приличную сумму»
Источник материала: Tut.by
33-летний украинский защитник Евгений Хачериди
Футболист подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что стороны должны еще уладить все нюансы при расторжении контракта. Клуб еще не до конца рассчитался с Хачериди.
– Я покинул «Динамо-Брест». Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим, что будет дальше.
– Брестское «Динамо» с вами полностью рассчиталось?
– Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.
– Обещают погасить задолженность?
– Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.
– Если не получится, то пойдете в суд?
– Все возможно, – сказал Хачериди.
Напомним, футболист приехал в Брест в январе прошлого года, подписав двухлетний контракт. По данным «Футбол 24», Хачериди
Всего защитник провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и завоевал Суперкубок Беларуси.
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