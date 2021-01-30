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Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Беларуси на завтра

30.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Беларуси на завтра

  • 30.01.2021, 19:25
Синоптики рассказали о прогнозе погоды в Беларуси на завтра

Какая погода будет в последний день января?

31 января в Беларуси будет холодно и скользко. Столбики термометров опустятся до -10 градусов, а землю будет сковывать лед. На воскресенье объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы, сообщает «Еврорадио».

В последний день января будет облачно с прояснениями. Ночью по Брестской, Гомельской и Могилевской областям пройдет кратковременный снег. Днем он местами будет выпадать в разных уголках страны.

Температура воздуха ночью составит от -4°С до -10°С, днем — от -1°С до -6°С, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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Какая погода будет в последний день января?
 
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