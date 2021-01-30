Источник материала: Хартия'97

Российская «Медуза»: Посмотрите, какой красивый бело-красно-белый флаг! 4 30.01.2021, 19:09

Издание сделало подборку фотографий флага, который стал главным символом борьбы белорусов за свободу.

Главный символ протеста в Беларуси — бело-красно-белый флаг. Его несут на многотысячных демонстрациях и вывешивают из окон. Белорусы демонстрируют свое отношение к происходящему в стране при помощи одежды бело-красно-белого цвета, макияжа и даже маникюра. Посмотрите, какой он красивый, пишет сайт Медуза» .





















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