Источник материала: Хартия'97

Украинский футболист покинул «Динамо Брест», а клуб ему остался должен 1 30.01.2021, 18:50

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Сумма приличная.

33-летний украинский защитник Евгений Хачериди сообщил, что расстался с брестским «Динамо», пишет «Трибуна» .

Футболист подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что стороны должны еще уладить все нюансы при расторжении контракта. Клуб еще не до конца рассчитался с Хачериди.

– Я покинул «Динамо-Брест». Сейчас рассматриваю различные варианты. Звонят из украинских клубов. Посмотрим, что будет дальше.

– Брестское «Динамо» с вами полностью рассчиталось?

– Нет, они остались мне должны. Сумму называть не буду, но она приличная.

– Обещают погасить задолженность?

– Да, мы ждем. Хотим решить вопрос по-хорошему.

– Если не получится, то пойдете в суд?

– Все возможно, – сказал Хачериди.

Напомним, футболист пополнил ряды брестчан в январе прошлого года, подписав двухлетний контракт. Ранее сообщалось о том, что зарплата украинца в «Динамо» составляла 450 тыс в год (37,5 тыс в месяц).

Всего защитник провел за «Динамо» 21 матч во всех турнирах и завоевал Суперкубок Беларуси.

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