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Археолог рассказал о рецепте тушеной утки из трактира в древнеримских Помпеях

30.01.2021 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Археолог рассказал о рецепте тушеной утки из трактира в древнеримских Помпеях

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  • 30.01.2021, 18:40
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Археолог рассказал о рецепте тушеной утки из трактира в древнеримских Помпеях

Фаррел Монако опубликовала результаты исследования остатков еды.

Американский археолог Фаррел Монако опубликовала результаты исследования остатков еды, найденных в разрушенном вулканом древнеримском городе.

Изучив фрески и остатки еды, сохранившиеся в так называемой термоиолии (заведение быстрого питания с прилавком, выходящим на улицу), эксперт, являющаяся одновременно и фуд-блогером, составила меню некоторых блюд, пишет сайт Atlas Obscura (перевод – «Вокруг Света»).


Один из рецептов  — тушеная утка. По словам ученого, для приготовления потребуются две утиных грудки или ножки, пучок укропа или одна чайная ложка сушеного укропа (2 грамма), щепотка соли, 2 столовые ложки оливкового масла, 2 чайные ложки рыбного соуса Red Boat, пучок орегано или одна чайная ложка сушеного, пучок свежего кориандра или одна чайная ложка сушеного.

Кроме того, в рецепт входят три столовые ложки виноградной патоки, одна столовая ложка красного винного уксуса, одна чайная ложка меда, одна чайная ложка зелени одуванчика, половина чайной ложки молотого черного перца, тмин, кориандр и асафетида.

Утку нужно тушить в кастрюле 45 минут на среднем огне, добавив в бульон несколько улиток, а также свиных и козьих костей. В это время нужно на сковороде смешать рыбный соус с орегано, оливковым маслом и кориандром. Вынуть утку из кастрюли и обжарить на сковороде вместе с этой смесью, затем сбрызнуть половиной приготовленной виноградной патоки.

Когда утка подрумянится, нужно достать ее из сковороды и отложить, смешать в миске оставшуюся виноградную патоку с красным винным уксусом, медом, зеленью одуванчика или цикорием, молотым черным перцем, админом, кориандром и асафетидой и все это взбить. Выложить на сковороду, разогреть утиный жир или сало, муку и сделать заправку. Большая ложка заправки выкладывается на блюдо.

Утиное мясо нужно нарезать небольшими кусочками и выложить поверх соуса. Готовое блюдо полить бульоном и украсить веточками свежего орегано.


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Фаррел Монако опубликовала результаты исследования остатков еды.
 
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