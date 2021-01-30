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Газета Times посчитала стоимость имущества Романа Абрамовича

30.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Газета Times посчитала стоимость имущества Романа Абрамовича

Авторитетное британское издание провело расследование и выяснило стоимость имущества, принадлежащего Роману Абрамовичу, рассказывает РИА «Новости». 

Газета Times, ссылаясь на расследование международной антикоррупционной организации TransparencyInternational , сообщает о том, что российский предприниматель владеет активами на сумму более 200 миллионов фунтов стерлингов.

По информации Times, в собственности российского миллиардера находится квартира в жилом комплексе Cheyne Terrace и индийский ресторан Dip In Brilliant в английской столице. Издание отмечает, что квартиру олигарх приобрел в 2017 году за 8,75 миллиона фунтов стерлингов, и она находится рядом с несколькими объектами недвижимости, которые также некоторое время принадлежали Абрамовичу, но были впоследствии проданы, и их стоимость оценивалась в 25 миллионов фунтов стерлингов.

В числе собственности Романа Абрамовича, упоминается трехэтажный пентхаус в комплексе Chelsea Waterfront, за 22 миллиона фунтов, а также 15-комнатный особняк в Kensington Palace Gardens, предположительной стоимостью – 125 миллионов фунтов стерлингов.

Примечательно, что большая часть недвижимости приобреталась не на имя предпринимателя, а через холдинговую компанию Fordstam.

Фото: rb.ru

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Авторитетное британское издание провело расследование и выяснило стоимость имущества, принадлежащего Роману Абрамовичу, рассказывает РИА «Новости».  Газета...
 
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