Лунный календарь на неделю с 1 по 7 февраля: можно сеять семена на рассаду

Источник материала: ОНТ

Незначительные магнитные колебания ожидаются с 1 по 3 февраля. В среду, 3 февраля, необходимо завершать начатые дела и разобраться с проблемами. 4 февраля подходящий день для тех, кто решил начать новую жизнь. 7 февраля будьте внимательны, не сверните с правильного пути.

В феврале самые нетерпеливые дачники открывают сезон: сеют на рассаду семена. 1 февраля можно начинать посев однолетних и клубнелуковичных цветов. 3 февраля можно посеять ранний редис и томаты. 6 февраля можно посеять корневую петрушку, сельдерей и острый перец.

Когда запланировать визит к парикмахеру, чтобы изменение стиля пошло на пользу, и в какие дни лучше посетить стоматолога, чтобы процедуры прошли успешно? Ответы – в лунном календаре от программы «Метеогид» на ОНТ.





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