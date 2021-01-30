Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по гандболу определились финалисты. Сборная Швеции обыграла команду Франции со счётом 32:26.

Лучшим бомбардиром стал швед Хампус Ванне, забросивший 11 мячей. Также в финал вышла сборная Дании, которая в напряжённом поединке превзошла испанцев – 35:33. Лидер датчан Миккель Хансен сделал 12 точных бросков. Два года назад команда Дании впервые завоевала золотые медали чемпионата мира. Шведы становились победителями турнира четыре раза. Но прежние успехи скандинавов случились уже очень давно. В последний раз они выходили в финал чемпионата мира 20 лет назад. Решающий матч и поединок за бронзовые награды турнира в Египте пройдут завтра.

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