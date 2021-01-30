Источник материала: ОНТ

В «Раубичах» стартует этап Кубка мира по фристайлу. За награды поспорят лыжные акробаты из 11 стран.

Через несколько минут начнется квалификация в индивидуальных прыжках, а финальная часть стартует в семь вечера. Сборную Беларуси у женщин представляют олимпийские чемпионки Алла Цупер и Анна Гуськова, у мужчин также выступят наши лидеры Павел Дик и Максим Густик. В «Раубичах» за награды поспорят и лидеры общего зачета Кубка мира: россиянин Максим Буров и Лаура Пил из Австралии. Сегодня будут разыграны индивидуальные награды, а завтра – медали в синхронных прыжках.

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