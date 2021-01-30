Исполняется 100 лет со дня рождения белорусского писателя Ивана Шамякина

Источник материала: ОНТ

Вековой юбилей. Сегодня исполняется 100 лет с рождения одного из самых популярных белорусских писателей советской эпохи Ивана Шамякина.





С идеальной биографией – Шамякин родился в глубинке, на востоке Беларуси, прошел войну, вернувшись, работал учителем и параллельно писал. Именно его талант сначала превратил молодого автора в литературную звезду советского времени и поспособствовал высоким государственным назначениям. Кроме руководства в крупных издательствах, Иван Шамякин даже возглавлял Верховный совет БССР. При этом каждая его книга издавалась многотысячными тиражами. Его романы «Трывожнае шчасце», «Сэрца на далоні», «Снежныя зімы», «Атланты і карыатыды», «Вазьму твой боль», «Злая зорка» и другие пользуются невероятной популярностью и сегодня. Иван Шамякин обладал сумасшедшей работоспособностью – все его сочинения едва уместились в 23 томах. При этом автор – миллионник. 25 миллионов экземпляров его книг разошлись и далеко за рубеж. Романы Шамякина переведены более чем на 30 языков.

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