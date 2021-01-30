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Умерла певица Алла Иошпе

30.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умерла певица Алла Иошпе

В возрасте 83 лет скончалась народная артистка России Алла Иошпе, передаёт РБК.

О смерти легенды советской эстрады на своей странице в Facebook сообщила Мария Арбатова. Писательница назвала причиной смерти певицы проблемы с сердцем.

Алла Иошпе – народная артистка России, заслуженная артистка Узбекской ССР и Российской Федерации, обладательница Ордена Дружбы (2008 год). В 1960-1970 годах была одной из самых известных и популярных исполнительниц в СССР, выступала в дуэте с супругом Стаханом Рахимовым.

Фото: YouTube.com

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В возрасте 83 лет скончалась народная артистка России Алла Иошпе, передаёт РБК. О смерти легенды советской эстрады на своей странице в Facebook сообщила Мария...
 
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