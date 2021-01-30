|
Умерла певица Алла Иошпе
Источник материала: ОНТ
В возрасте 83 лет скончалась народная артистка России Алла Иошпе,
О смерти легенды советской эстрады на своей странице в Facebook сообщила Мария Арбатова. Писательница назвала причиной смерти певицы проблемы с сердцем.
Алла Иошпе – народная артистка России, заслуженная артистка Узбекской ССР и Российской Федерации, обладательница Ордена Дружбы (2008 год). В 1960-1970 годах была одной из самых известных и популярных исполнительниц в СССР, выступала в дуэте с супругом Стаханом Рахимовым.
Фото: YouTube.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В возрасте 83 лет скончалась народная артистка России Алла Иошпе, передаёт РБК. О смерти легенды советской эстрады на своей странице в Facebook сообщила Мария...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)