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До -20℃, снег и морозы в первую неделю февраля. Прогноз погоды с 1 по 7 февраля

30.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До -20℃, снег и морозы в первую неделю февраля. Прогноз погоды с 1 по 7 февраля

В Беларусь пришли небольшие морозы и установилась по-настоящему зимняя погода. Февраль примет эту эстафету и подтвердит репутацию зимнего месяца, нас ждут снег и морозы.  

В понедельник будет облачно с небольшими прояснениями. В понедельник по северу, во вторник местами пройдет небольшой снег. Ночью и утром в отдельных районах туман, видимость до полукилометра, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха ночью составит -4℃…-12℃. Днем будет -1℃…-6℃.

В среду будет облачно с прояснениями, небольшой снег. Влажность до 90%. Ухудшится видимость, вероятны туманы. Слабый гололед, на дорогах местами будет скользко. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью от -3℃ до -14℃, днем будет от 0℃ до -6℃. 

В четверг и в пятницу погода будет облачной. Осадки в виде снега. На отдельных участках дорог гололедица. Слабый гололёд. Ночью и утром непродолжительные туманы. Температура воздуха ночью от -7℃ до -16℃. Днем 0℃…-7℃. 

В субботу и воскресенье будет облачно с прояснениями. Прогнозируется кратковременный снег. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью температур воздуха составит от -8℃ до -20℃, а днем -7℃..-14℃.

Прогноз погоды на каждый день в Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве и Минске от Дмитрия Рябова смотрите в программе «Метеогид»! 


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Беларусь пришли небольшие морозы и установилась по-настоящему зимняя погода. Февраль примет эту эстафету и подтвердит репутацию зимнего месяца, нас ждут снег и...
 
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