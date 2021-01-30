Жилье, пенсии, бытовые вопросы: заместитель председателя Совета Республики провел телефонную линию

Источник материала: ОНТ

Сколько будет «работать» материнский капитал, как получить арендное жилье, разъяснения по поводу выхода на пенсию, бытовые вопросы: ремонта дорог, расчистки от снега – сегодня на вопросы по телефону отвечал заместитель председателя Совета Республики.

Все звонки тщательно разбирают. Это большой плюс телефонных линий – иногда просьба, рассматриваемая в инстанции выше, помогает держать в тонусе тех, кто проблему на местах не заметил. Несмотря на то, что это Совет Республики – верхняя Палата парламента люди звонят с теми же и личными и бытовыми вопросами. Со всеми стараются решить, хотя, говорят, в последнее время стало поступать все больше звонков с предложениями

Прямые телефонные линии по субботам проводятся по всей стране. График легко найти в интернете на сайтах госорганов.

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