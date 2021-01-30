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В России на завтра намечены новые акции протеста

30.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России на завтра намечены новые акции протеста

Вторую волну беспорядков сейчас ждут в России. На завтра намечены акции протеста. Оппозиция собирается вновь выйти на улицы. Готовятся и протестующие, и силовики.

Неделю назад волнения затронули как минимум 13 крупных городов. Столкновения с полицией и задержания прошли в Хабаровские, Южно-Сахалинске, Якутске, Санкт-Петербурге, Москве. И тогда, и сейчас призывают выходить и драться в том числе несовершеннолетних. Для этого активно используют социальные сети, например, популярную среди подростков «Тик-Ток». Неделю назад детей использовали и в организации нападения на силовиков: выстраивали в живой щит. На завтра намечена новая акция. На неё снова созывают через социальные сети. Ожидается, что протесты будут более масштабными. В списке – 60 городов. Российские силовики превентивно задержали лидеров оппозиции, в Москве завтра не будут работать оружейные магазины. Соцсети блокируют сообщения с призывами прийти на митинги или информацией о местах их проведения. Власти предупреждают об ответственности для участников несанкционированных мероприятий.


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Вторую волну беспорядков сейчас ждут в России. На завтра намечены акции протеста. Оппозиция собирается вновь выйти на улицы. Готовятся и протестующие, и силовики....
 
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