Хоккеисты минского «Динамо» уступили московскому ЦСКА

Источник материала: ОНТ

Хоккеисты минского «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступили одному из лидеров турнира московскому ЦСКА со счётом 2:4.

Команда Крейга Вудкрофта вела в первом периоде благодаря голу форварда Алексея Протаса. Однако во втором москвичи сравняли счёт, а в заключительной трети и вовсе забросили ещё трижды. Лишь на последней минуте нападающий минчан Артём Демков смог сократить отставание, но больше шайб в поединке заброшено не было. Завтра хоккеисты «Динамо» завершат домашнюю серию матчем против «Витязя», после чего отправятся на выезд, где сыграют с омским «Авангардом», вновь – с «Витязем», а также с «Сочи». В турнирной таблице Западной Конференции «Динамо» располагается на шестом месте. У команды 56 очков.

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