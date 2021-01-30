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Документальный фильм, запрещенный Елизаветой II, был опубликован на YouTube

30.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Документальный фильм, запрещенный Елизаветой II, был опубликован на YouTube

Фильм, демонстрирующий неизвестную сторону жизни королевской семьи, вновь ненадолго стал доступен к просмотру, рассказывает Tatler.

Документальная лента «Royal Family», выпущенная телеканалом BBC в 1969 году, посвящена будням британской королевской семьи. Съемочная группа фильма провела с монаршими особами целый год и за это время отсняла более 40 часов эксклюзивного материала.

Фильм показал неизвестную, а во многом, скрытую от обывателей, сторону жизни королевской семьи, и вызвал небывалый интерес у зрителей. Сразу же после выхода в 1969 году его посмотрели более 30 миллионов человек.

Елизавета II сочла, что «Royal Family» показывает слишком личные моменты, и запретила его демонстрацию на британском телевидении. За прошедшие десятилетия в эфире телеканалов транслировались только фрагменты картины, а полная её версия была недоступна.

На этой неделе нашумевший фильм появился на YouTube, однако, вскоре был удален по требованию Букингемского дворца и телекомпании BBC. За то время, что документальная картина была в свободном доступе, ее успели посмотреть несколько тысяч человек, вероятно, кто-то из зрителей даже успел сделать копию, и через какое-то время «Royal Family» вновь будет опубликована.

Фото: Hulton Archive/Getty Images

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Фильм, демонстрирующий неизвестную сторону жизни королевской семьи, вновь ненадолго стал доступен к просмотру, рассказывает Tatler. Документальная лента «Royal Family»,...
 
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