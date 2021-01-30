Источник материала: ОНТ

От радиолокационных станций до средств индивидуальной защиты. Белорусский военпром представил образцы новой продукции.





Новинки презентовали во время коллегии, на которой обсудили результаты работы предприятий ведомства. Главные итоги года – более 160 новых разработок. Одна из самых перспективных – боевая машина «Шквал». Усовершенствованный белорусскими специалистами аналог реактивной системы залпового огня «Град» впервые показали широкой публике.

Продукция отечественного военпрома востребована и за рубежом. С новыми заказами растёт объем производства и увеличивается прибыль. В нынешнем году белорусские конструкторы рассчитывают провести испытание собственной ракеты дальностью 300 километров. Образец протестируют в феврале на полигоне в Казахстане.

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