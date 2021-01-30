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Белорусский военпром представил образцы новой продукции

30.01.2021 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусский военпром представил образцы новой продукции

От радиолокационных станций до средств индивидуальной защиты. Белорусский военпром представил образцы новой продукции.  


Новинки презентовали во время коллегии, на которой обсудили результаты работы предприятий ведомства. Главные итоги года – более 160 новых разработок. Одна из самых перспективных – боевая машина «Шквал». Усовершенствованный белорусскими специалистами аналог реактивной системы залпового огня «Град» впервые показали широкой публике.

Продукция отечественного военпрома востребована и за рубежом. С новыми заказами растёт объем производства и увеличивается прибыль. В нынешнем году белорусские конструкторы рассчитывают провести испытание собственной ракеты дальностью 300 километров. Образец протестируют в феврале на полигоне в Казахстане.

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От радиолокационных станций до средств индивидуальной защиты. Белорусский военпром представил образцы новой продукции.   Новинки презентовали во время коллегии,...
 
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