«Все выражаете демократическое начало». Как отчитывали работников, которые не хотели подписывать письмо против санкций

Источник материала: Салiдарнасць

Похоже, не так уж и гладко проходит процесс сбора подписей под открытым письмо против санкций.

Оказывается, далеко не все хотят подписывать это письмо. Генеральный директор «Гродноэнерго» Виктор Жук 29 января провел планерку, на которой отчитал подчиненных. Согласно записи, которая попала в интернет, из 3555 человек только 627 поставили свои подписи. При этом от Жука требуют, чтобы письмо подписали минимум 50% сотрудников.

Вот несколько цитат из гневной речи Виктора Жука:

«Дожились! Игнорируют всё! Информацию не предоставляют, уходят в сторону. Я когда-то всем публично говорил: на двух стульях не усидим, если кто-то еще не понял».

«Все в политику играем какую-то: этого не хочу, этого не хочу. Должны работать и быть единой командой. Что случилось сейчас, амбиции лишние? Убирайте».

«Если так дальше пойдет, в скором будущем персоналом перестанем управлять. Полностью перестанем. К анархии хотим прийти? Придем. А то всё выражаете демократическое начало».

Отметим, что письмо профсоюзов против санкций, по данным ФПБ, подписали больше миллиона человек.