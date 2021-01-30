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В Минске задержали четырех сотрудников Symbal.by
Источник материала: Хартия'97
В Минске задержали четырех сотрудников Symbal.by
Их отвезли РУВД.
Четырех сотрудников магазина Symbal.by, куда сегодня пришли сотрудники ОБЭП, отвезли в Советское РУВД Минска, сообщил в
По его словам, сотрудники ОБЭП вынесли из помещения на проспекте Машерова, 18 всю технику и товар.
В 13:00 в Советский РУВД были доставлены заместитель директора Никита Бровко и бухгалтер Ксения Миклашевская. В 19:30, после семичасовой описи имущества и товаров, в Советский РУВД увезли сотрудниц магазина Ольгу Игнатович и Анастасию Трофимчик.
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