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Сотрудники сферы обслуживания раскрыли хитрый способ мести грубым клиентам

30.01.2021 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сотрудники сферы обслуживания раскрыли хитрый способ мести грубым клиентам

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  • 30.01.2021, 20:19
Сотрудники сферы обслуживания раскрыли хитрый способ мести грубым клиентам

Своим опытом они поделились в комментариях под видео популярного пользователя TikTok.

Стюардесса и другие сотрудники сферы обслуживания раскрыли хитрые способы мести грубым клиентам. Своим опытом они поделились в комментариях под видео популярного пользователя TikTok, пишет сайт lenta.ru.

Блогер Даррон Кардоса (Darron Cardosa) спросил у своих подписчиков о самых неприятных клиентах в их практике и предложил рассказать о том, как им приходилось справляться с ними. В ответ на это представители различных отелей, а также работники ресторанов и авиакомпаний начали охотно делиться своими любимыми историями.

Среди них также оказалась и бортпроводница из Канады по имени Хелена Хэндбаскет (Helena Handbasket). Как рассказала девушка, когда пассажиры самолетов обращаются с ней неприемлемым образом, она регистрирует их на длительном рейсе на места возле уборной.

Другой пользователь, работающий в гостинице, поведал, что однажды постояльцы не оставили ему чаевых после того, как он донес их тяжелые чемоданы. «Я запомнил их номер, позвонил им посреди ночи, а затем повесил трубку», — поделился он своей выходкой.

При этом еще одна комментаторша рассказала, как, будучи администратором на ресепшене в объекте размещения, предоставляла невежливым гостям номер над шумной парковкой или звонила им в комнату каждый день в четыре утра.

В декабре 2020 года бортпроводники разных авиакомпаний назвали самые раздражающие выходки пассажиров. Своими историями они поделились на Reddit, отвечая на вопрос о том, какие поступки людей заставляют их «закатывать глаза». Многие члены экипажа отметили, что больше всего их бесит, когда пассажиры долго стоят в проходе между кресел.

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Своим опытом они поделились в комментариях под видео популярного пользователя TikTok.
 
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