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Фотофакт: В Новой Боровой выстроилась в знак солидарности в пекарню Brioche
Источник материала: Хартия'97
Фотофакт: В Новой Боровой выстроилась в знак солидарности в пекарню Brioche
Белорусская солидарность в действии.
Как сообщает Telegram-канал
«В Новой Боровой каждый знает, что взаимопомощь и поддержка – наши главные ценности. И если кому-то нужна помощь в борьбе с диктатурой, мы собираемся и помогаем. Несмотря ни на что», – пишут участники чата.
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Белорусская солидарность в действии.
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