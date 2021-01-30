Источник материала: Хартия'97

Почему Google грозится отключить Австралию от своих услуг 2 30.01.2021, 19:58

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Премьер-министр страны недоволен, что поисковик работает не по австралийским правилам.

Google News – сервис, который позволяет искать по ключевым словам новости. Находятся не одна-две заметки, как было бы на новостном сайте, а огромная подборка от разных источников. Схема удобна для читателей и выгодна для Google, но не для редакций. Они недополучают прибыль, ведь часть аудитории так и не заходит к ним на сайты, сообщает currenttime.tv .

«Необходимо восстановить баланс между основными игроками – поисковыми системами и прессой, которая вкладывает значительные человеческие и финансовые ресурсы», – говорит юрист Кристин Фераль-Шуль.

Еще в 2014 году Испания запретила использовать местные сайты в агрегаторе новостей Google. Можно поискать на страницах других стран, но испанских изданий в выборке не будет. В этом году конфликт разгорелся в Австралии. Там хотят, чтобы Google платил изданиям не только за публикацию развернутых превью – фрагментов статей, – но и за заголовки со ссылками. Компания с требованием не согласна.

«Больше всего возражений у нас вызывает вопрос линков и заголовков. Подобный закон может стать нежелательным прецедентом и для нашего бизнеса, и для всей цифровой экономики. Он противоречит принципу работы Google. В случае принятия закона нам не останется ничего другого, как сделать поиск Google недоступным для Австралии», – заявила управляющий директор Google в Австралии и Новой Зеландии Мэл Сильва. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в ответ заявил, что только Австралия решает, что можно делать в этой стране.

«Правила принимает наш парламент, наше правительство. Так у нас делаются дела. Мы рады всем, кто готов работать по-австралийски. Но на угрозы мы реагировать не станем», – сказал он.

Если спор зайдет в тупик, то австралийцев не просто «забанят в гугле» – в конце концов, есть и другие поисковики – серьезные проблемы ожидают местный бизнес, ведь интернет-реклама завязана именно на Google.

В Европе к такому не готовы и действуют осторожнее. Еще в 2019 ЕС принял директиву об авторских правах. Понадобилось почти два года, чтобы первая страна – Франция – превратила ее в закон. Требования не столь категоричны, как у австралийцев, и Google пошел навстречу, согласился платить отдельным редакциям за использование их контента. Следом за французскими и испанские СМИ сообщили о прогрессе в переговорах.

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