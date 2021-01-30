Электрический «каблучок» Citroen ë-Berlingo поступит в продажу ближе к концу года

Источник материала: Onliner С появлением самого маленького электрофургончика в гамме Citroen — ë-Berlingo весь модельный ряд коммерческих Citroen становится электрифицированным. Теперь в каждом из трех семейств есть версия, которой не нужен бензин или дизельное топливо.

Электрические «старшие братья» ë-Jumpy и ë-Jumper были представлены раньше. Логично, что самый маленький «каблучок» тоже получил электрическое исполнение.

Самый маленький электрогрузовичок в этом трио выйдет в двух вариантах длины (M и XL) в четвертом квартале 2021 года и будет иметь литий-ионную батарею емкостью 50 кВт·ч.





Заявляемый запас хода Citroen ë-Berlingo — 275 километров. «Система самовзвешивания», позволяющая определить, не перегружен ли автомобиль, в электрической версии тоже оставлена.





Заказы на Citroen ë-Berlingo в Европе уже принимают, равно как и на его «братьев-близнецов» Peugeot e-Partner и Opel Combo-e.