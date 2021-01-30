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Электрический «каблучок» Citroen ë-Berlingo поступит в продажу ближе к концу года

30.01.2021 20:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С появлением самого маленького электрофургончика в гамме Citroen — ë-Berlingo весь модельный ряд коммерческих Citroen становится электрифицированным. Теперь в каждом из трех семейств есть версия, которой не нужен бензин или дизельное топливо.

Электрические «старшие братья» ë-Jumpy и ë-Jumper были представлены раньше. Логично, что самый маленький «каблучок» тоже получил электрическое исполнение.

Самый маленький электрогрузовичок в этом трио выйдет в двух вариантах длины (M и XL) в четвертом квартале 2021 года и будет иметь литий-ионную батарею емкостью 50 кВт·ч.

Электрический «каблучок» Citroen ë-Berlingo поступит в продажу ближе к концу года

Заявляемый запас хода Citroen ë-Berlingo — 275 километров. «Система самовзвешивания», позволяющая определить, не перегружен ли автомобиль, в электрической версии тоже оставлена.

Электрический «каблучок» Citroen ë-Berlingo поступит в продажу ближе к концу года

Заказы на Citroen ë-Berlingo в Европе уже принимают, равно как и на его «братьев-близнецов» Peugeot e-Partner и Opel Combo-e.

Citroen Berlingo I, 2000 г.в., 410 000 км
синий, фургон, дизель 2 л, механическая, передний привод
6828 р.
2600$ / 2147€
Citroen Berlingo I Рестайлинг, 2006 г.в., 287 000 км
красный, универсал, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
9717 р.
3700$ / 3056€
Citroen Berlingo I Мультиспайс, 2001 г.в., 300 000 км
синий, минивэн, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
5909 р.
2250$ / 1858€
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С появлением самого маленького электрофургончика в гамме Citroen — ë-Berlingo весь модельный ряд коммерческих Citroen становится электрифицированным. Теперь в каждом из...
 
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