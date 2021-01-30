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Электрический «каблучок» Citroen ë-Berlingo поступит в продажу ближе к концу года
Источник материала: Onliner
С появлением самого маленького электрофургончика в гамме Citroen — ë-Berlingo весь модельный ряд коммерческих Citroen становится электрифицированным. Теперь в каждом из трех семейств есть версия, которой не нужен бензин или дизельное топливо.
Электрические «старшие братья» ë-Jumpy и ë-Jumper были представлены раньше. Логично, что самый маленький «каблучок» тоже получил электрическое исполнение.
Самый маленький электрогрузовичок в этом трио выйдет в двух вариантах длины (M и XL) в четвертом квартале 2021 года и будет иметь литий-ионную батарею емкостью 50 кВт·ч.
Заявляемый запас хода Citroen ë-Berlingo — 275 километров. «Система самовзвешивания», позволяющая определить, не перегружен ли автомобиль, в электрической версии тоже оставлена.
Заказы на Citroen ë-Berlingo в Европе уже принимают, равно как и на его «братьев-близнецов» Peugeot e-Partner и Opel Combo-e.
синий, фургон, дизель 2 л, механическая, передний привод
красный, универсал, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
синий, минивэн, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
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С появлением самого маленького электрофургончика в гамме Citroen — ë-Berlingo весь модельный ряд коммерческих Citroen становится электрифицированным. Теперь в каждом из...
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