40 тысяч подписей и еще больше флагов и акций. «Возможно, наш Символ мы должны по-настоящему выстрадать»

Источник материала: Салiдарнасць

Как белорусы отреагировали на инициативу Генпрокуратуры.

Петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским за сутки подписали более 40 тысяч человек.

«Мы точно знаем, что запрет бело-красно-белой символики — это не желание народа, а прихоть 100 человек», — говорится в обращении, которое планируется отправить в Генпрокуратуру и Министерство культуры.

Волна недовольства белорусов вылилась в то, что флагов и акций на улицах стало только больше.

Шествия в защиту национального флага прошли в разных районах Минска.

Читатель TUT.BY прислал видео из Минского района, где можно видеть множество БЧБ-флагов, нарисованных на деревьях.

Очевидцы также отмечают, что огромное количество бело-красно-белых флагов появилось в различных местах ряда микрорайонов. Так, например, было в минской Масюковщине.













Пользователи сети также публикуют фото, на которых известные люди замечены под бело-красно-белым флагом. Кто-то вспомнил, что под ним даже выступала Татьяна Навка.





Известные белорусы также комментируют ситуацию. Так, Сергей Долидович, единственный в мировой истории лыжник, участвовавший в семи Олимпиадах, задается вопросом:

«Если признают БЧБ-флаг экстремистским (ничему не удивлюсь), значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под этим стягом? И что делать с архивными фото с той Олимпиады — рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?»

— Не зьдзіўлюся, калі наступнай пад забарону патрапіць беларуская мова (яна ўжо загнаная ў гета) — пишет Сергей Наумчик. — Можна, канешне, пасьмяяцца з абсурднасьці паляваньня ўладаў на бел-чырвона-белую расфарбоўку, Але калі вы прызнаеце, што мэта Лукашэнкі – зьнішчэньне беларусаў як этнасу, пазбаўленьня іх нацыянальнай ідэнтычнасьці, дык усё, што цягам 26 апошніх гадоў выглядала абсурдам, робіцца цалкам лягічным. Заява «генпракуратуры» пра забарону Сьцяга – гэта плявок у твар беларусам, плявок у нацыянальную Гісторыю, абраза нацыянальных пачуцьцяў. Маўклівыя, пакорныя рабы, рабы бяз мовы, бяз памяці, бяз гонару – вось такім хоча бачыць Лукашэнка беларускі народ.

— Ситуация с признанием бело-красно-белого флага экстремистским более чем странная, — пишет историк Дмитрий Дрозд. — 100 человек обратились в прокуратуру с такой просьбой — прокуратура готова бежать на поводу у 0,001% населения? Ладно бы каких-то авторитетов подверстали под эту просьбу. Спортсменов, певцов, литераторов, генералов...

Зачем эта нелепая советская игра в «по просьбам трудящихся»? Все мы отлично знаем, кому именно в Беларуси бело-красно-белый флаг вдруг так резко стал мозолить глаза и почему. И сегодня за признание этого флага государственным мы можем собрать сотни тысяч подписей, а не жалких позорных сто.

И Лукашенко может запретить этот флаг, но он должен понимать, что этот запрет переживет его или его власть на пару дней или месяцев (ровно столько, сколько понадобится, чтобы отменить эти указы). И после его ухода с захваченного поста или даже после его смерти бело-красно-белый флаг станет государственным.

Способно ли лично для меня что-то изменить в отношении к этому более чем столетнему белорусскому национальному символу решение нелегитимного режима? Совершенно ничего. Разве что поднять его Ценность.

Акции протеста у нас всё равно запрещены в любой форме — даже в виде выхода на балкон. Всё, что бы ни делали белорусы против режима Лукашенко, запрещено и наказуемо. Флаг, протест, забастовка, сопротивление... Даже если мы завтра выйдем под оранжевым, полосатым, в клеточку или кружочки — всё это будет только временно заменять тот флаг, который поднимать нельзя.

И, безусловно, что для режима Лукашенко бело-красно-белый флаг является экстремистским — так как он является символом борьбы с этим режимом. А вот для Беларуси и белорусов — не являлся и не будет являться, как бы кто-то где-то не тужился.

Но, возможно, что и этот наш Символ мы должны по-настоящему выстрадать. Чтобы после смены власти гордо поднимать бело-красно-белый флаг и говорить: «А при Лукашенко он был запрещён. За него арестовывали, за него сажали, за него убивали лучших белорусов». Это вознесёт наш флаг ещё выше. И отношение к этому флагу для всех последующих поколений белорусов будет не холодно-официально-безразличным — как к нынешнему лукашенковскому символу - а трепетно-ценностно-сокровенным. Настоящие Символы нельзя отменить и, тем более, ввести указом. Их нужно выстрадать и полить кровью (к сожалению, так). Они должны обрасти историей, мифологией, поражениями и победами.

Большевики тоже пробовали ввести новоделы и запретить национальные символы порабощённых народов — и где сейчас те большевики? А национальные флаги вновь развеваются над всеми независимыми государствами. Кроме самой многострадальной Беларуси. Но ход истории можно затормозить, заморозить. Но изменить нельзя. Весна уже скоро!