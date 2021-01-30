Источник материала: Хартия'97

Дворец оказался кооперативной прачечной 2 30.01.2021, 21:04

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Достойный памятник эпохе Путина получается.

Дворец оказался кооперативной прачечной. И, судя по словам Аркадия Ротенберга, что он бенефициар, оформлен на подставные структуры. Понятно, что сейчас в любой приличной стране любые активы, связанные с друзьями Путина будут арестованы. И по какой-то случайности, именно у них самые большие доходы в России. Вот и приходится прикрываться аквадискотекой и перестраивать дворец по второму разу. Могут себе позволить. Но есть один момент. Признание Ротенберга, что дворец его, равносильно признанию того, что построен он за государственные деньги, пишет Telegram-канал «Малюта Скуратов» .

Помните рейтинг Forbes «Короли госзаказа»? Он выходил десять лет (последний выпуск вышел в 2018 году, в нем представлены данные по итогам 2017 года), а потом был остановлен. Мы взяли его за основу и пересчитали, кто же стал самым главным королем госзаказа в России. Королем из королей, королем десятилетия. И с огромным отрывом лидирует Аркадий Ротенберг. Только за десять лет компании, принадлежащие семье Ротенбергов (главным образом Аркадию), получили госконтракты на 2,5 трлн рублей (!). Итоговая же цифра освоенных Ротенбергами за двадцать лет правления Путина госсредств гораздо выше. Компаниям семьи Ротенбергов доставались такие крупные контракты, как строительство газопровода «Сила Сибири» и Крымского моста. Оба подряда были получены без конкурса. Основным источником доходов семьи Ротенбергов долгое время была компания «Стройгазмонтаж», которой Аркадий и Борис сначала владели вместе, затем она полностью перешла в собственность Аркадия. Осенью 2019 года компания была продана, предположительно за 75 млрд рублей, с тех пор «Стройгазмонтаж» не получил ни одного госконтракта. В марте 2020 г. указом Путина Аркадий Ротенберг получил звание «герой труда».

Королю и дворец полагается. Интересно, как Ротенберг объяснит наличие в апарт-отеле шестнадцати подземных этажей? Разве что революцию пережидать всем кооперативом или войну ядерную. Можно даже назвать это отелем. И установить цены миллион рублей в сутки за номер. Наверняка Сечин, Тимченко, Ковальчуки смогут себе позволить. Алина Кабаева опять же должна где-то отдыхать. Но любой приезд Путина, Медведева, Патрушева или иного госслужащего будет означать отныне признание, что коррупция в России официально утверждена и разрешена. Достойный памятник эпохе Путина получается. Какая разница, на кого из друзей записан актив? Ротенберг - бенефициар, инвестор - Путин. Путин начинал с дачного кооператива, им и заканчивает. Друг президента получает госконтракты на триллионы рублей, чаще всего еще и без конкурса, строит на них дворец, на стройку которого регулярно наведывается Путин. Великолепный памятник коррупции, лучше не придумать. Жаль только, что за счет народа.

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