ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На МКАД водитель Mitsubishi врезался в такси, которое от удара отбросило в ограждение, и скрылся. Пострадали три человека

31.01.2021 06:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали в ДТП на МКАД вечером 30 января, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


Фото: t.me/gaiminsk

По предварительной информации, водитель Mitsubishi двигался по путепроводу со стороны ул. Кижеватого. При выезде на МКАД он не уступил дорогу и врезался в такси Renault, которое от удара отбросило в дорожное ограждение и развернуло. Водитель Mitsubishi с места происшествия скрылся, его ищут.

В результате ДТП 39-летний водитель такси и два пассажира (девушки 25 и 26 лет) с травмами доставлены в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП 39-летний водитель такси и два пассажира (девушки 25 и 26 лет) с травмами доставлены в учреждение здравоохранения.
 
Новости дня
Новости разные
 
175 дней протеста: поднимаем флаг обратно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by