На МКАД водитель Mitsubishi врезался в такси, которое от удара отбросило в ограждение, и скрылся. Пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Три человека пострадали в ДТП на МКАД вечером 30 января, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



Фото: t.me/gaiminsk

По предварительной информации, водитель Mitsubishi двигался по путепроводу со стороны ул. Кижеватого. При выезде на МКАД он не уступил дорогу и врезался в такси Renault, которое от удара отбросило в дорожное ограждение и развернуло. Водитель Mitsubishi с места происшествия скрылся, его ищут.

В результате ДТП 39-летний водитель такси и два пассажира (девушки 25 и 26 лет) с травмами доставлены в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.