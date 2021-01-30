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На МКАД водитель Mitsubishi врезался в такси, которое от удара отбросило в ограждение, и скрылся. Пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Три человека пострадали в ДТП на МКАД вечером 30 января,
По предварительной информации, водитель Mitsubishi двигался по путепроводу со стороны ул. Кижеватого. При выезде на МКАД он не уступил дорогу и врезался в такси Renault, которое от удара отбросило в дорожное ограждение и развернуло. Водитель Mitsubishi с места происшествия скрылся, его ищут.
В результате ДТП 39-летний водитель такси и два пассажира (девушки 25 и 26 лет) с травмами доставлены в учреждение здравоохранения. По факту ДТП проводится проверка.
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На МКАД водитель Mitsubishi врезался в такси, которое от удара отбросило в ограждение, и скрылся. Пострадали три человека
В результате ДТП 39-летний водитель такси и два пассажира (девушки 25 и 26 лет) с травмами доставлены в учреждение здравоохранения.
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